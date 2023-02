Tänu neile nippidele saate lapse kiiremini magama

Ekraanist tulev sinine valgus annab ajule signaali ärkvel olekuks, kuid see on täielik vastand sellele, mida on enne magama minekut vaja. Seda sama reeglit peaksid järgima nii lapsed kui ka vanemad.

Parim oleks see, kui magamistoas ei oleks üldse ekraane: arvuteid, telereid, monitore, mängukonsoole ega mobiiltelefone. Tänu sellele on magamistoas ka võimalikult pime ja see nimelt on väga vajalik hea une jaoks.