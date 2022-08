Mida peaksid teadma lihaste kasvatamisest?

Lihase kasvatamine on suurepärane eesmärk! Kuid tuleb teada, et see on aeglane protsess ning võtab palju kauem aega kui rasva kogumine. Tugevamate lihastega kaasneb hulk tervisega seotud eeliseid nagu näiteks parem südametöö, tugev luustik ning ilus kehakuju. Nippe, kuidas end paremasse vormi viia, jagab Insider.