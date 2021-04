10 nippi, mis teevad sinust parema jooksja

Tänapäeval on jooksmine muutunud väga kaasaegseks - pulsikellad, nutitelefonid, jooksurakendused ja pulsivööd. Tegelikult ei ole alustamiseks vaja ühtegi rakendust. Järgnevalt on kirja pandud 10 soovitust, mis teevad sinust parema jooksja.

Ole järjekindel

Hea jooksja kuldreegel - kõige lihtsam viis saada heaks jooksjaks on lihtsalt rohkem joosta. Ära jäta jooksutrenne vahele.

10% reegel

Alustama peab algusest ja kohe ei ole mõtet pikki distantse jooksma hakata. Jooksjaid kimbutab probleem, et alguses võetakse ette liiga pikk distants. Selle asemel tuleb liikuda tasa ja targu, distantsi peaks suurendama nädalas 10%.

Tugevad tuharalihased

Jooksmine ei nõua pingutust ainult jalalihastelt, vaid ka tuharalihastelt. Ära jäta seda lihast unarusse, tugev tagumik annab paremad tulemused jooksuringil.

Kuula muusikat

Hea playlist võib olla suurepärane motiveerija. Kui muusikarütm segab jooksurütmi siis tasub otsida huvitavaid podcaste. Oluline on hoida helitase piisavalt madalal, et tajuda ka ümbritsevat keskkonda. Võistluspäeval jäta muusika kuulamine kavast välja.

Pea treeningpäevikut

Tihtipeale alahinnatud tegutseisviis on tegelikult suur abiline tulemuste kaardistamisel. Treeningpäevik annab ülevaate edusammudest ja aitab valmistuda võistlusteks.

Kindad enne varrukaid

Kui ilmad muutuvad jahedamaks, keskendu kõigepealt käte soojas hoidmisele. Kui temperatuur langeb rohkem võiks selga panna pikkade varrukatega pluusi. Kõige viimasena tasub muretseda jalgade pärast, need soojenevad ise kõige paremini.

Vihm või higi, märjaks saad sa nii kui nii

Kõige raskem on jooksma minna vihmastel päevadel. Sel puhul öeldakse, et pole halba ilma, on halb riietus. Sademed pole vabandus siseruumides püsimiseks.

Liitu jooksuklubiga

Mitmekesi koos on kergem motivatsiooni hoida. Kaaslased muudavad sind järjekindlamaks ja lisaks lähevad kilomeetrid kellegagi rääkides palju kiiremini.

Õiged jalanõud

Kõige olulisem osa riietusest on jooksujalanõud. Enamikule inimestest sobib alustuseks see, mis on jalas mugav. Esimeseks jooksujalanõuks sobivad Nike Pegasus, Brooks Ghost, Saucony Ride ja New Balance 880. Lisaks peaks ostma jalanõud, kus pikima varba ja jalanõude esiosa vahele jääks veidi vabat ruumi.

Jooksmine küngastel on parem kui tasasel teel

Ülesmäge jooksmine aktiveerib mitmeid lihaseid ja omab seetõttu paremat tulemust. Tempo ja distantsi kõrval peaks jälgima ka tõuse, sest need muudavad sind tugevamaks jooksjaks.