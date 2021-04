Treener: kui raskusi ei tõsta, kukud pilbasteks ja kasvatad keharasva

Mida vähem lihasmassi, seda rohkem keharasva

Lihasmassi kadumisega väheneb keha energiatarbimine puhkeolekus. Kui kümme kilo lihaseid kaob, siis väheneb teadlaste sõnul ka päevane energiakulu 100 kilokalorit. Nii palju energiat on ühes banaanis, peotäies kartulikrõpsudes, cappuccinso või kahes Teekonna kommis. Päeva lõikes on tegemist väikese energiakogusega, aga suures pildis on iga 100 kilokalorit oluline: kui keha ei suuda iga päev kuu aja jooksul 100 kcal ehk kokku 3000 kcal ära kulutada, tähendab see umbes poolt kilo liigset keharasva kätel, kõhul, puusadel. Aastas teeb see aga ligi kuus kilo üleliigset keharasva. Lihasmassi kadumisel ja üleliigse keharasva kuhjumisel on teaduspõhine seos – seda on uuritud tuhandetel inimestel. Kirjeldus langeb kokku paljude väitega, et alates 30-eluaastast tarbivad nad sama palju energiat kui varem, aga kaal on hakanud suurenema, kuigi toitumine sarnaneb varasemaga.