Just neid harjutusi peaks tegema alaseljavalude korral

Alaseljavalud võivad olla tingitud erinevatest põhjustest nagu näiteks vale istumisviis, vigastus treeningul või ülekoormus. Kui teil on juba alaseljavalud, võib jooksmine seda veelgi süvendada. Alaseljavalu on levinud uute jooksjate või jooksjate seas, kes on võtnud aja maha ja tulnud tagasi liiga tugevalt ja kiiresti.

New Yorgi spetsiaalse kirurgia haigla spordimeditsiini arsti ja metoodika looja Jordan Metzli sõnul on alaseljas kolme tüüpi valusid: lihasvalu, luustik ja diskogeenne valu.

Lihastega seotud valu ilmneb selgroo alaosa mõlemal küljel. Metzli sõnul väljendub see valu keeramisel või liigutamisel. Luudega seotud valu annab tunda üldise valuna kogu alaselja piirkonnas. Üle 65-aastastel on tõenäoline artriitiline seljavalu ehk valu kui luud hõõruvad kokku. Diskogeense valu korral tunneb inimene valu ettepoole painutades ning see võib tihtipeale kanduda edasi jalgadesse. Diskogeense valu korral tuleks kindlasti arsti poole pöörduda.

«Kui teil on näiteks nõrgad puusa- ja tuharalihased, võivad nad jooksu ajal kiirelt väsida, seega on alaselg sunnitud rohkem pingutama, et hoida rühti ja stabiilsust,» lisab Metzl.