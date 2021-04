4 tüüpilisemat vigastust jooksjate seas ja nende ravimine

Ükskõik kui ettevaatlik joostes ka olla, tuleb ikka ette lihas- või liigesvalu, mis segab sportimist. Runner's World pani kirja levinumad vigastused, mis jooksjaid kimbutada võivad. Jooksmine on tegevus, mis liigutab pea kõiki kehas olevaid lihaseid, seega on see sport kehale üsna suure koormusega.

Hiljutine 1147 jooksjaga uuring näitas, et pandeemia ajal jooksevad jooksjad küll rohkem ja väiksema intensiivsusega, kuid kogevad endiselt rohkem vigastusi. Põlveprobleemid, IT-bändi sündroom, pahkluu ebastabiilsus ja seljavalud on kõige tavalisemad jooksjate probleemid.

Millised on veel jooksjate tüüpilisemad vigastused ja kuidas neid leevendada? End vigastades tuleb aga teada, et kui valu kestab kui nädal või segab igapäevatoimetuis siis tuleks viivitamatult arsti poole pöörduda.

ALASELJAVALU

Alaseljavalu on seotud selgroo lihastega ja annab tunda painutamisel või keha keeramisel. Põhjuseks on pingutus reieluudes, puusade esiosas ja nõrgad seljalihased. Samuti võib alaseljavalu tekitada treening, kus keskendutakse rohkem kõhulihaste kui seljalihaste treenimisele. Alaseljavalude korral aitavad mitmed vahurulli harjutused. Näiteid harjutustest leiab siin.

MEDIAALNE SÄÄRELUU STRESSI SÜNDROOM

Mediaalse sääreluu stressi sündroom avaldub valus sääre esi- või tagaosas treeningu ajal või pärast seda. Valu annab tunda kui suruda säärelihaste osale. Põhjuseks on enamasti pidev stress sääreluule ehk ülekoormus sisekudedele, see tekitab omakorda mikroskoopilist rebendit luust eemal. Sääreluu ja -lihaste valu korral aitab jalalihaste harjutuste tegemine, mis tugevdab jalgu, puusasid, pahkluud ja vaagnat. Treeninguga tuleks alustada kergemalt ning vältida ülepingutust, väga olulisel kohal on venitus ja lõdvestus pärast harjutuste sooritamist.

VILLID

Valutavate villidega on kokku puutunud paljud, põhjuseks hõõrdumine jalanõude, sokkide ja naha vahel. Villid võivad olla põhjustatud nii uute jalanõude vähesest sissekandmisest kui ka kiiremast tempost kõndides või joostes. Villide ravimiseks aitavad mitmed villiplaastrid, kuid ennetamise jaoks on hea kanda sünteetilist niiskust ilmavaid sokke.

ILIOTIIBILISE BÄNDI SÜNDROOM