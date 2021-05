8 viisi kuidas muuta hommikune võileib tervislikumaks

Toitumisnõustajad ei pea võileibade söömist kehvaks valikuks, sest võileivamäärde ja lisandite valikul saab lähtuda väga tervislikest komponentidest.

1. Kõige olulisem on leiva valimine

Poodide leivariiulid on erinevatest leibadest, saiadest ja sepikutest tulvil. Hea võileiva aluseks on õige teraviljatoote valik. Mida rohkem kiudaineterikas toode, seda kõrgem on toitainetesialdus. Inimestel kellel on diabeet, või muu haigus, mis mõjutab vere glükoosisisaldust, peaksid proovima hapukat leiba (ing. k sourdough bread) võileiva alusmaterjaliks.

2. Taimsed leivamäärded on tervislikumad kui loomsed

Maitsvaid leivamäärdeid saab teha ise või osta poest. Aina populaarsemaks on muutunud pestode kasutamine, teiseks soovitavad toitumisnõustajad proovida hummust, sest see on väga toitaineterikas ning pakub maitsvat vaheldust.

3. Küpseta ise liha, mida panna võileivavahele

Poodide lihatoodete külmlett on laia valikuga, kuid paljud neist ei ole tervislikud. Ekspertide soovitusel on kõige parem moodus süüa tervislikku liha seda ise küpsetades. Sellisel juhul on liha töötlemise tase madalam kui poest ostes.

4. Kasuta köögivilju, mis kodus olemas on

Võileiva vahele sobivad ideaalselt erinevad köögiviljad: spinat, paprika, kurk, idud, tomat jne. Köögiviljade lisamine annab võileivale värvi, teeb selle ahvatlevaks ja tervislikumaks. Lisa võileivale värskeid köögivilju, mida leiad külmkapist või aiamaalt.

5. Ära karda maitseainete kasutamist

Maitseained on hea viis anda võileivale juurde just sinu lemmikmaitseid. Kui eelistad pigem vürtsikamaid maitseid siis võid lisada veidi sinepit, jalapenosid või chillit. Maitsesta võileib oma soovile vastavalt.

6. Kui eesmärgiks on kaalulangetus tuleb teha valikuid

Juustu, majoneesi ja avokaado võileib võib küll väga hästi maitsta, kuid kui eesmärgiks on kaalu langetada siis tuleb teha targemaid valikuid. Kindlasti peaks asendama majoneesi ja valima väiksema rasvasisaldusega juustu.

7. Oliiviõli lisamine teeb võileiva paremaks

Toitumisnõustajate saladus võileivade maitsestamisel on väike kogus neitsioliiviõli, mis annab juurde nii maitset kui ka oluliseid rasvu.

8. Lisage võileiva kõrvale salatit

Värskete saaduste söömine annab palju toitaineid ja on üldises plaanis kehale väga kasulik. Kui soovid võileibasid süüa vahepalana või kerge lõunaeinena siis lisa kõrvale veel salatit.