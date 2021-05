Eesti terviserajad kutsuvad: liikumisharjumus ei tähenda, et peaks kohe maratoniks treenima hakkama

Terviseradade võrgustikku kuulub 122 rada üle Eesti, kus saab liikuda mitmel moel – matkata, (kiir)kõndida, joosta, rattaga sõita ning talvisel ajal suusatada. Lisaks on mõndade radade juures välijõusaalid, kus on hea teha soojendus- ja venitusharjutusi. Mõned rajad on ka osaliselt valgustatud, mis võimaldab mugavat liikumisvõimalust pimedal ajal.

Terviseradasid on ja tuleb aina juurde

Terviseradasid on erinevates Eesti paikades hetkeseisuga 122, kuid nende hulk kasvab samm-sammult, kuid oma osa läheb ka olemasolevate radade korrastamisele ja arendamisele. Tallinlastel on põhjust rõõmustamiseks, sest sügisest peaks mööda kergliiklusteed saama mugavalt liikuda Järvevana teelt läbi Nõmme ja Õismäe kuni Stroomi rannani. «Lisaks on kavas rattaga sagedasti kasutatavatele radadele lisada iseteeninduslikud rattaremondipunktid Pärnusse, Tartusse ja Narva. Samuti on kavas luua radade juurde ratturitele harjutusväljakuid – esimene neist on Narvas juba valmis. Laste ja noorte õue meelitamiseks lisame trikiratturitele mõeldud pumptracke ja rattaparke,» lisab Lõoke.

11.09.2020 Jalgrataste remondipunkti esitlus Hiiul kergliiklustee alguses. SA Eesti Terviserajad tegevjuht Alo Lõoke. FOTO: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Uute terviseradade tegemine nagu ka olemasolevate radade hooldamine toimub koostöös spordikeskuste, omavalitsuste ja pea 200 rajameistriga üle Eesti. «Just nemad hoolitsevad selle eest, et rada oleks hästi märgistatud, et rajal oleks mõnus joosta suvel ja suusatada talvel. Heakorra hoidmiseks palume küll kõigil liikujatel rada hoida ning tekkinud praht panna prügikasti. Õnneks peab enamus liikujatest sellest heast korrast ka kinni,» sõnab Lõoke.

Lisaks sellele on Eestis veel 130 siseterviserada, mida võib leida kontoritest, koolidest või hoopiski lasteaedadest. Siseterviserajad on loodud sinna, kus inimestel on töökohustuse tõttu rohkem istumist.

Terviseradade võimalused on mitmekülgsed ja ulatuvad Tallinnast Otepääni

«Terviseradadel saab liikuda aastaringselt. Juhul, kui ilmataat on lumega helde, nagu sel talvel meie rõõmuks juhtus, muutub hulk terviseradasid hooldatud suusaradadeks, kus jooksjad ja jalutajad peavad kiirelt mööda tuhisevate suusatajatega arvestama. Õnneks mahub häid liikujaid rajale palju. Suusasõprade ja kelgutajate rõõmuks on meil üle Eesti päris hea võimekus kunstlume tootmiseks,» kirjeldab Lõoke talviseid võimalusi.

Lõokese sõnul on inimeste lemmikradasid palju – ratturite ja suusatajate seas on Põhja-Eestis kõige populaarsemad Nõmme, Pirita ning Kõrvemaa kandi rajad, kus on talvel hästi hooldatud suusarajad ning kevadest-sügiseni vaheldusrikas maastik maastikurattaga sõitmiseks, jooksmiseks või matkamiseks. Väga populaarsed rajad on nii Otepääl kui ka Lõuna-Eestis ning seda mitte ainult suusahooajal.

Koroonapandeemia on meelitanud terviseradadele rohkelt inimesi