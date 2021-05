Viis põhjust, miks võib pärast jooksutrenni tekkida peavalu ja kuidas seda ennetada?

Higistades kaotab keha rohkesti vedelikku ning seega võib pärast pikemat jooksu tekkida vedelikupuudusest tingitud peavalu. Kõige parem lahendus selleks on võtta rajale kaasa veepudel, eriti oluline on see suvisel ajal ja soojema ilmaga.

Uuringud on näidanud, et hüpoglükeemia ehk madal veresuhkur on üks peamisi peavalude põhjustajaid. See võib kergesti tekkida siis, kui on jäetud vahale hommikusöök. Põhimõtteliselt on peavalu teie keha viis öelda, et ta vajab glükoosi.