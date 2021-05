Toitumisspetsialist selgitab, kas muna söömine on hea või halb

Toitumisspetsialistide sõnul võib mune süüa iga päev, hoolimata sellest, et see sisaldab palju kolesterooli. «Paljud inimesed on munade söömise osas segaduses, sest nii palju on vastuolulist teavet,» sõnab dietoloog Kylie Sakaida, «Palju sellest tuleneb asjaolust, et üle kümne aasta tagasi soovitasid toitumisnõustajad ja tervishoiutöötajad inimestel munadest eemale hoida.»