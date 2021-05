Naljakad müüdid inimeste kohta, kes armastavad joosta

Müüt nr 1: Jooksjad põgenevad läbi spordi pahede eest

Mõned inimesed kipuvad arvama, et jooksjad on valinud selle spordiala, sest üritavad peita varjukülgi või pahesid, mille eest põgeneda. Kuigi paljude jooksjate jaoks on see tegevus väljundiks, siis ei tähenda see ilmtingimata seda, et selle taga oleks mõni konkreetne põhjus. Jooksjad jooksevad, sest see meeldib neile.

Müüt nr 2: Kõik jooksjad jooksevad maratone

Maraton on kõige teadatuntum distants ning samuti arvavad mitte-jooksjad, et maraton on ainus taseme näitaja. Jooksmises on aga palju erinevaid võimalusi: sprintimine, ultrajooksmine jne. Paljud jooksjad jooksevad maratone, kuid vaevalt see kõikide puhul kehtib.

Müüt nr 3: Jooksjad ärkavad varakult

Jooksjad võitlevad varase äratusega nagu kõik teisedki inimesed. See tähendab, et jooksjad võivad varakult ärgata, kuid paljud seda ei tee ja jooksevad oma ringi keset päeva või pärast tööd.

Müüt nr 4: «Mina ei suudaks seda kunagi»

Sellist lauset ütlevad mitmed mitte-jooksjad kui kuulevad jooksjate harjumusi. Tegelikult on kõik inimesed võimelised jooksma ning harjutamine teeb meistriks.

Müüt nr 5: Kõik jooksjad tunnevad kõiki