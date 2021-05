Kas ainevahetust kiirendab hommikune või õhtune treening?

Inimkehas toimuvad protsessid toimivad keerukate ja muutuvate ööpäevaste graafikute järgi. Kõik koed sisaldavad molekulaarseid kellasid, mis koordineerivad bioloogilisi süsteeme. Teadlased on kindlaks teinud, et sisemised kellad kohandavad end vastavalt keskkonnale. Näiteks määravad need kellad uneaja ja söögikorrad. Lisaks on enamik teadlaseid arvamusel, et treeningu ajastus on seotud sisemiste kellade tööga.