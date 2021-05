Mis juhtub kui kuu aega järjest hüpata iga päev hüppenööriga?

Andrea Johnson kirjutab MSN News leheküljel loo, kuidas ta hüppas kuu aega iga päev hüppenööriga. «Keskealise naisena on kogunenud lisakilosid, kuid sellest hoolimata on mul vastumeelsus treeningu suhtes. Niisiis, ostsin raskusega hüppenööri (lisaraskus on lisatud käepideme osale) ja otsustasin proovida,» kirjeldab Johnson mõtte algust.

«Hüppenööriga kaasas olnud kirjeldus väitis, et raskusega hüppenöör mitte ainult ei paranda kardiovaskulaarsüsteemi, vaid tugevdab õla-, selja- ja kõhulihaseid. See kõlas liiga hästi, et tõsi olla - terve keha treening nii vähese varustusega. Laadisin alla telefonirakenduse ja hakkasin iga päev hüppama vähemalt 10 minutit.»

Andrea Johnson pani kirja kõige olulisemad õppetunnid, mida ta kuu jooksul koges:

1. Hüppenööriga hüppamine on raskem kui välja paistab

Esimene nädal oli naise jaoks pettumustvalmistav ja ääretult raske «Alguses oli vastik ja higine. Korduv üles-alla hüppamine tõestas, et olen vormist väljas, lisaks valisin hüppamise jaoks liiga kitsa ruumi, mis tegi asja veel keerulisemaks,» sõnab Johnson. Naine peab oma teiseks veaks seda, et ta hüppas paljajalu, kuid ta mõistis üsna kiiresti, et selleks, et harjutustest maksimumi saada tuleb seotada korralikud jalatsid. «Mõistsin, et treeningut tuleb võtta sama tõsiselt kui muud HIIT treeningut, seega pidin investeerima korralikesse jalnõudesse ja samuti sportrinnahoidjasse,» lisas Johnson.

2. Hüppamiseks on pea tosin erinevat viisi

«Uskuge või mitte aga hüppenööriga on võimalik hüpata pea tosinal erineval viisil. Telefonirakendus julgustas mind proovima erinevaid lahendusi ja see aitas tuua vaheldust,» rääkis Johnson. Igale inimesele sobivad erinevad tehnikad, seega tuleb oma lemmiku välja valimise jaoks lihtsalt proovida erinevaid hüppetehnikaid.

3. Lühikesed ja intensiivsed treeningud tasuvad ära

«Leidsin kohe, et kahe või kolme lühema treeningu tegemine päevas osutus produktiivsemaks kui üks ülimalt pikk trenn. Lisaks sundis minitreeningute tegemine töölaua tagant välja suunduma. Kirss tordil oli see, et minitreeningud aitasid ka meeleolul pareneda,» rääkis Johnson.

4. Mugavus muudab treeningu lihtsamaks

Hüppenöör on üsna lihtne, odav ja kergesti kaasaskantav treeningvahend. «Kiirema eluviisiga inimesele on hea, et saan hüppenööri kotti pista ja aega säästa.»

Millised olid siis tulemused?