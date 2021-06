Seer: vaktsiiniturism on ilmselt läbi saamas

Seeri sõnul on valitsus pidanud kinni oma lubadusest, et kõik soovijad saavad võimaluse kodulähedaseks tasuta vaktsineerimiseks.

«Tasuta saab vaktsiini, kodu lähedal saab vaktsiini. Suurvaktsineerimiskeskused on Tallinnas, Tartus, Pärnus, Ida-Virumaal, vaktsineerimispunktid on Võrust Kuressaareni, Kuressaarest Narvani,» rääkis Seer ETV saates «Esimene stuudio».

Seer tõdes, et inimesed on pidanud sõitma Tallinnast Narva või Tartusse vaktsineerima, kuna nõudlus vaktsiini järele oli suurem kui vaktsiini pakkuda oli. Tema sõnul on vaktsiiniturism mööda saamas.

«Mõneti mind teeb murelikuks see, et täna hommiku seisuga Tallinnas ja Harjumaal oli 2000 vaba aega olemas. Tõenäoliselt see nn vaktsineerimisturism on ümber saamas. Ja mõneti oli see ju mõistetav ka, et sõidetakse algusperioodil, sest ootus saada vaktsiini oli. Ja mida ma ka varem olen öelnud, usun, et see 50 protsenti (vaktsineeritute osakaal - toim.) tuleb kergelt täis ja märgid ka seda näitavad, et jõuame sinnamaani päris kenasti,» rääkis Seer.

Tema kinnitusel ei ole valitsus vaktsineerimise planeerimisega vigu teinud.

«Me oleme tegemas rätsepaülikonda. See on väga unikaalne asi. Sellist suurvaktsineerimist pole läbi viidud. Olukord olnuks hoopis teine, kui vaktsiinitarned oleksid suuremad. Nad on ka täna suhteliselt ebastabiilsed, vaktsiini ei ole olnud nii palju kui on olnud esmaseid soovijaid,» selgitas ta.

«Nii et siin planeerimise mõttes ma ei saa öelda, et viga on olnud. Me oleme tegelikult päris hästi edenenud,» lisas ta.

Seer tõdes, et kui vaktsiine on kunagi piisavalt palju, siis on võimalik, et inimesed, kes on oma esimese vaktsiinisüsti saanud kodust kaugel, saavad teise süsti kodu lähedal, kuid praegu seda ilmselt ei juhtu.

«Praegu ma seda võimalust ei näe, sest töövoog on nii planeeritud ja vaktsiinide tarnekindlus või ebastabiilsus on täpselt selline, et paraku tõepoolest /.../ tuleb sõita sinna, kust esimese doosi saite,» rääkis ta.