Teaduspõhine moodus kuidas depressiooni riski vähendada

Kodukontoris töötamine on mitmed inimesed viinud hilisemale unegraafikule. Mai lõpus avaldatud suur uuring näitab, et uneaja ja meeleolu vahel on tugev seos. Geneetilises uuringus osales 840 000 inimest ja tulemused näitasid, et kronotüübid mõjutavad depressiooni riski. Tund aega varem ärkamine võib vähendada raske depressiooni riski 23%.