Tervislikud pannkoogid: 6 võimalust, kuidas kasutada kikerherneid

Dieediarst Rahaf Al Bochi soovitab menüüsse lisada rohkem kikerherneste kasutamist. Kikerhernestes on palju kuidaineid ja valke, mis on vajalikud luude, lihaste ja naha tervisele. 2017. aasta analüüs näitas, et 95% ameeriklastest ei tarbi piisavalt igapäevaseid kiudaineid. Üks tass kikerherneid annab 12,5 grammi kiudaineid ja 14,5 grammi valku. Pikaealisuse ekspert Dan Buettner nõustub kikerherneste kasulikkusega tervisele.

Millised on aga võimalikud variandid kuidas kikerherneid süüa?

1. Asendage krutoonid salatites röstitud kikerhernestega. See on hea võimalus lisada rohelisse kaussi rohkem kiudaineid ja valke. Röstitud kikerherned on enamikus toidupoodides hõlpsasti kättesaadavad, kuid neid saab ka ise kodus valmistada, kikerherneste konservi läbi pestes ja kuivatades.

Siis tasub lisada paar supilusikatäit oliiviõli ja röstida herned 200 kraadi juures umbes 20-30 minutit, kuniks herned on kuldpruunid ja krõbedad. Samuti võib lisada maitse järgi vürtse nagu paprika, köömned või pipar.

2. Lisage kikerherneid smuutidesse

Bochi kasutab smuuti valmistamiseks mandlipiima, banaani, kikerherneid, datleid ja maapähklivõid. Selline smuutikauss on hea vahepala, mis sobib ka kergemaks söögikorraks, just suure kiudainetesisalduse tõttu. Lisaks annavad kikerherned smuutile mõnusa kreemja tekstuuri.

3. Kikerherned küpsisetaigna sees

Küpsisetainas (cookie dough) koos kikerhernestega pakub ideaalset lõunast vahepala. See pala annab piisavalt energiat, et pidada vastu järgmise toidukorrani, lisaks aitab see ära hoida suuremat veresuhkrulangust. Magusaineks võib lisada näiteks mett või vahtrasiirupit.

4. Barbecue maitselised kikerherned pitsal

Valmistamine on imelihtne, vaja on segada grillkaste kikerhernestega, siis segada need ühtlaseks massiks ja panna pitsa peale enne ahju panemist. See on hea võimalus kuidas anda pitsale soovitud maitset ja samas saada toitaineid hernestest.

5. Kikerherne-avokaado röstsai

See on taaskord üks Bochi lemmiktoitudest. Valmistamine on lihtne, purusta kikerherned ja lisa segu sisse avokaadot. Juurde võib panna veel endale sobivaid maitseiaineid. See on ideaalne võimalus kuidas uuendada oma hommikusöögi menüüd.

6. Kikerherne pannkoogid