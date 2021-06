Tartu Ülikooli terviseteadlaste hiljutises uuringus selgus, et Eesti lapsed liiguvad vabatahtlikult õues veel vähem kui vangid. Põhjus on suuresti selles, et nutitelefonis saab põnevamalt meelt lahutada. Noorte grupivestlused saavad õige hoo sisse alles hilisööl, see aga ajab unerütmi sassi. Nii jäävadki Raava sõnul laste ja noorte baasvajadused – uni ja liikumine – rahuldamata.