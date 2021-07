Laialdane ülevaade näitab, mida peaks sööma, et vältida südamehaiguste teket

Uus toidu ja südamehaiguste uuring annab põhjaliku ülevaate selle kohta kui sageli võib mingit toitu tarbida, kirjutab Medical Xpress.

«Puudub märge selle kohta, et ükski toit oleks kardiovaskulaarse riski mõttes mürk. Küsimus on koguses ja tarbimise sageduses,» sõnas uuringu autor professor Gabriele Riccardi, «Varem tehtud viga oli pidada ühte kindalt komponenti või toitu vaenlaseks ja ainsaks, mida peab muuta. Selle asemel aga peab vaatama toitumisharjumusi tervikuna.»

Üldiselt on varasemalt tõestatud, et südame tervise hoidmiseks on oluline minimaliseerida soola ja loomse päritoluga toidu tarbimist, mis on seotud ateroskleroosi tekkimisega. Vastukaaluks tuleks suurendada täisteratoodete, puu-, köögi- ja kaunviljade ning pähklite tarbimist. Samuti tuleks või asendada taimsete rasvadega nagu näiteks oliiviõliga.

Mida süüa ja mida jätta söömata?

Töödeldud ja punane liha on seotud suurema südame-veresoonkonna haiguste suurenenud riskiga. Linnuliha mõõduka tarbimise osas (kuni kolm 100 grammist portsjonit nädalas) erinevusi ei leitud. Punase liha osas (veiseliha, sealiha, lambaliha) peaks piirduma kahe 100g portsjoniga nädalas ja töödeldud liha (peekon, vorstid ja salaami) tasuks süüa pigem harva.

Kaunviljad (kuni neli 180g portsjonit nädalas) on punase liha soovitatav proteiini asendaja. Mõõdukas kala tarbimine (kaks kuni neli 150g portsjonit nädalas) aitavad südameprobleeme vältida, kuid see ei pruugi olla nii jätkusuutlik. Linnuliha võib olla valkude alternatiiv punasele lihale, kuid mõõduaks koguses.

Rääkides puu- ja köögiviljadest, siis tuleks nende igapäevast tarbimist suurendada kuni 400 grammini. Pähklite puhul on soovitatav kogus käputäis (umbes 30g) päevas.

«Väikesed juustukogused (kolm 50g portsjonit nädalas) ja regulaarne jogurti tarbimine (200g päevas) on isegi seotud südant kaitsva toimega,» rääkis professor Riccardi, «Mõistame, et soolebakteritel on kardiovaskulaarse riski mõjutamisel suur roll. Kääritatud piimatooted sisaldavad häid baktereid, mis soodustavad tervist.»

Teravilja osas antakse uudset nõu vastavalt glükeemilisele indeksile (GI), kus kõrge GI-ga toidud tõstavad veresuhkrut kiiremini kui madala GI-ga toidud. Kõrge GI-ga toidud (valge leib, valge riis) on seotud kõrgenenud ateroskleroosiriskiga. Seetõttu peaks tarbimine piirduma kahe portsjoniga nädalas ja muul juhul tuleks need asendada täisteratoitudega (leib, riis, kaer, oder) ja madala geograafilise tähisega toiduainetega (pasta, keedetud riis, maisitortilla).

Jookide puhul on kohv ja tee (kuni kolm tassi päevas) seotud kardiovaskulaarse riski vähenemisega. Karastusjoogid, sealhulgas madala kalorsusega, on seotud suurema riskiga ja need tuleks asendada veega, välja arvatud piiratud juhtudel. Mõõdukas alkoholi tarbimine (vein - meestel kuni kaks klaasi päevas ja naistel üks klaas; või üks purk õlut) on seotud väiksema südamehaiguste riskiga võrreldes suuremate koguste või karskusega.

Šokolaadi kohta lubab olemasolev tõendusmaterjal päevas kuni 10 g tumedat šokolaadi. Autorid kinnitavad, et selle tarbimiskoguse puhul ületavad kasulikud mõjud kaalutõusu riski ja sellega seotud kahjulikke tagajärgi südame-veresoonkonna tervisele.

Söömine peaks olema nauditav

Professor Riccardi märkis, et söömine peaks olema nauditav, et motiveerida terveid inimesi pikaajalisi muudatusi tegema. «Peame taasavastama kulinaarsed traditsioonid, näiteks Vahemere dieet, kus maitsvad retseptid sisaldavad ube, täisteratooteid, pähkleid, puuvilju ja köögivilju,» lisas uuringu autor.