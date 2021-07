Ka ülekaalulisest tugitoolis istujast võib saada hea jooksja

Jooksmisega sai Tobreluts sõbraks alles kaks aastat tagasi. «Hakkasin jooksma, sest vastupidavus oli selleks hetkeks juba nii hea, et reipa kõndimise ja rattasõiduga ei saanud piisavalt pulssi üles,» räägib Tobreluts. «Minu juures käivad trennis 56-aastane naine ja 44-aastane mees. Esimene on kaotanud üle 30 ja teine üle 20 kilogrammi üleliigset keharasva. Ka nemad alustasid jõutreeningu ning vastupidavuse arendamiseks just reipa kõndimise ja jalgrattasõiduga. Tänaseks on nad juba nii tugevad ja vastupidavad, et keha vajab arenguks suuremat koormust. Nii on igati loomulik jätk hakata jooksma.»