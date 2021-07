Miks inimesed unes räägivad ja kuidas seda peatada?

Unes rääkimine on üks parasomnia häiretest, eksperdid pole kindlad, miks see juhtub.

«Mõni unes rääkimise episood võib kesta 30 sekundit ja juhtuda vaid korra, kuid teised väidavad, et see kestab pikemalt ja palju sagedamini,» märkis Rebighca Robbins, uneteadlane ning meditsiiniõpetaja Harvardi meditsiinikoolis.

Robbins lisas, et rolli võivad mängida ka geneetika või suurenenud alkoholi tarbimine, samuti peab ta oluliseks teguriks stressi. «Kuna ärevus võib soodustada unes rääkimist, võivad mõned inimesed väljendada oma tundeid, muresid või mõelda oma päevale tagasi.»

Teadlased analüüsisid enam kui 230 inimese unes rääkimise mustreid ja leidsid, et kõige tavalisem sõna oli «ei». Ajakirjas Sleep avaldatud uuringust selgus, et ligi 10% inimestest rääkis magades roppusi.

Samuti selgus uuringust, et inimesed tegid unes rääkimise ajal pause, et lasta kujutletaval inimesel vastata. See näitab Robbinsi sõnul seda, kui kõrgel tasemel võib ka magav aju töötada.