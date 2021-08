WHO eksperdid: Covidi päritolu otsimine on takerdunud

Maailma Terviseorganisatsiooni WHO meeskonna esialgne raport, mis põhines jaanuaris Hiinas Wuhanis tehtud uurimismissioonil, tegi järelduse, et SARS-CoV-2 viirus võis kanduda vaheperemehe kaudu inimestele nahkhiirtelt.

Konkureerivat hüpoteesi, mille järgi võis viirus lekkida Wuhani viroloogialaborist, peeti äärmiselt ebatõenäoliseks. Ajakirjas Nature avaldatud selgituses ütlesid teadlased, et missioon oli mõeldud kui esimene samm protsessis, mis on seiskunud.

See peaks puudutama andmeid 2019. aasta detsembris avastatud 174 juhtumi kohta, mida Hiina pole varasema uuringu käigus jaganud, väitsid eksperdid. WHO uurijate sõnul lepiti varem kokku, et uuringu teises faasis see puudujääk laheneb.