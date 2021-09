Uneteadlased selgitavad, kui pikk peaks olema päevane uinak

Uneteadlased ütlevad, et hea füüsilise ja vaimse tervise kuldstandard eeldab, et inimesed magaks iga päev seitse kuni üheksa tundi, kuid seda ei pea tegema ilmtingimata ühekorraga.

Müncheni ülikooli kronobioloogiaprofessor Till Roenneberg on uurinud tsivilisatsioone, kus elatakse ilma elektrita. Ta on täheldanud, et inimesed ärkasid sageli öösel üles, tegid pausi ja jäid siis uuesti magama.