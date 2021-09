Arst selgitab, kuidas saavad hommiku- ja õhtutüüpi inimesed und parandada

Vaheri sõnul on tegemist olulise infoga, et planeerida tööaja algus, ajastada igapäevane füüsiline koormus ning panna paika uinumisaeg.

«Hommikutüüpi inimesed ehk lõokesed taluvad unepuudust raskemini, see on neile kehaliselt ebameeldivam. Kui hommikuinimene on sunnitud minema magama tavapärasest uinumisajast oluliselt hiljem, on nad hommikul ärgates (hommikutüübid ärkavad reeglina suhteliselt samal ajal hommikuti) kehvema enesetundega, tunnevad valusid kehas intensiivsemalt, samuti tekivad muutused söögiisus,» kirjeldab dr Vaher.