Teadlased räägivad: kas kuufaasid mõjutavad und?

Ehkki uni on inimesele üks elutähtsamaid asju, ei maga miljonid inimesed piisavalt. Und võivad häirida näiteks nutiseadmed ja valgusreostus. Hiljuti ilmunud uuring vihjab, et oma roll on siiski ka Kuul. Täpsemalt käib jutt kuufaasidest, mille võimalikku mõju inimeste unele on teadlased uurinud pikka aega.