Teadlased selgitavad, kuidas levinud häire mõjutab und

REM-uni (Rapid Eye Movement) ehk «aktiivne uni» on unetsüklite kõige magusem osa, seda iseloomustab unenägude nägemine, kiirenenud pulss ja hingamine ning kehalised liigutused.

Metaanalüüsis, kus osales rohkem kui 10 000 inimest, sealhulgas täiskasvanud ja lapsed, kes vaevlesid migreeni käes, selgus, et migreeniga inimesed saavad vähem kvaliteetset und. Analüüsi tulemused avaldati ajakirjas Neurology .

«Tahtsime saada selgemat pilti sellest, kuidas mõjutab migreen inimeste unemustreid,» rääkis üks uuringu autoritest dr Jan Hoffman. Teemat on ka varasemalt uuritud, kuid siiski on rakse mõista, milline on une ja migreeni seos, sest mõnel puhul võib uni olla migreeni vallandaja või hoopis ravimeetod.