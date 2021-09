Sisekujundaja annab nõu, milline tekk ja padi sobivad külmal ajal

«Õigesti valitud tekk aitab hoida kehatemperatuuri õigel tasemel. Hea tekk on valmistatud hingavast materjalist, mis ei pane higistama ja hoiab kehatemperatuuri ühtlasena kogu öö vältel. Ideaalne tekk tundub ka kaalu, suuruse ja vormi poolest kasutajale «täpselt õige». Aastaaegade vaheldumisel on soovitatav ka tekke vahetada, sest teki soojusastet arvesse võttes tagab tekk suurima potentsiaalse kasutusmugavuse,» ütles IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi.

Tekid on saadaval erinevate soojusastmete ja täitematerjalidega, seega saab igaüks valida endale sobiva. IKEA sisekujundaja sõnul ei sõltu tekkide soojustase mitte ainult täidisest, vaid ka täidise kogusest. Mida rohkem täidist tekis grammides on, seda soojem on tekk.

Külmemaks hooajaks soojem tekk

Sügisele ja talvele omaselt langeb sel ajal ka temperatuur. See võib und mõjutada, kuna magades hakkab külm.

«Valige jahedamaks ajaks soojem või igaks aastaajaks mõeldud tekk, kui teate, et teil kipub talvel külm olema. Igaks aastaajaks mõeldud tekid pakuvad ideaalset soojust aastaringselt, kuna need sisaldavad ühte kergemat tekki ja ühte soojemat tekki, mida saab vajadusel kokku ühendada või lahti võtta,» soovitas IKEA sisekujundaja.

Lisaks tekkide soojustasemele saab valida ka erinevate materjalide vahel, millel on erinevad eelised ja omadused.

Mõnedel tekkidel on puuvilla, polüestri ja/või polüpropüleeni segudest valmistatud pehme kiudtäidis. Need kiud on kerged ja säilitavad oma mahu ning isoleerimisvõime. Need lasevad kehal hingata ja hoida ühtlast temperatuuri kogu öö jooksul.

Samas on udusulgede ja sulgedega täidetud tekid tuntud oma isoleerimisvõime poolest. Sulgedega täidetud tekk hoiab sooja ning on samas kerge, kohev ja pehme. «Mida rohkem udusulgi, seda pehmem, soojem ja kergem tekk on. Samuti tõmbavad suled niiskust eemale ja takistavad seeläbi higistamist,» lisas Tammekivi.

Allergikutele on hea valik siiditäidisega tekid, kuna siid on vastupidav tolmulestadele ja mustusele. Siiditäidis reguleerib temperatuuri, hoiab soojas ning vastupidi. Samuti hingab ja tsirkuleerib õhku nii, et niiskus aurustub, luues hea unekeskkonna.

Villased tekid on vastupidavad ja lasevad õhul liikuda, transpordivad niiskuse kehast eemale ja loovad ühtlase temperatuuriga mugava unekliima. «Vill hoiab mõnusalt soojas ning reguleerib temperatuuri selliselt, et kogu ööks oleks ühtlane magamistemperatuur,» selgitas IKEA sisekujundaja.

Padi tuleks valida vastavalt magamisasendile

Õigesti valitud padi on vaieldamatult üks hea une peamisi tegureid. Padja valimisel on oluline arvesse võtta nii padja pehmust kui ka materjali.

«Padja valimisel tuleks esmalt küsida, kuidas te tavaliselt magate ja mis teile meeldib? Näiteks külili- ja selilimagajate jaoks on tugevam kõrgem padi sageli hea valik. Inimesele, kes eelistab kõhuli magada, võib lamedam pehmem padi olla sobivam valik, kuna see võimaldab pead, kaela ja selgroogu paremini joondada,» selgitas IKEA sisekujundaja.

Padjad on disainitud eesmärgiga pakkuda tuge sõltuvalt magamisasendist. «Hea padi peaks hoidma pead samas asendis ja nurga all nagu täiusliku kehahoiakuga püsti seistes. Selili magajad, külili magajad, patja kallistavad magajad – kõik leiavad enda magamisasendile sobiva padja, alustades sulgedega täidetud patjadest kuni erineva paksusega mäluvahu või polüestrini,» kirjeldas Tammekivi.

Ergonoomiline padi parandab und

IKEA sisekujundaja ütleb, et mäluvahust valmistatud ergonoomiline padi võib und oluliselt paremaks muuta.

«Ergonoomiline padi vajub kehatemperatuuri abil pea ja kaela kuju järgi. Need on disainitud nii, et anda peale, kaelale ja õlgadele õiget tuge, mis võimaldab igal ööl kvaliteetselt puhata,» selgitas Tammekivi. Ta lisas, et olenemata sellest, kuidas magate või palju magamisasendeid vahetate, leiate sobiliku ergonoomilise padja.

«Kui magate kõhuli ja vajate madalamat patja, mis pead ja selgroogu õiges asendis toestaks, siis valige madal sulepadi. Kui magate küljel või selili, siis vajate rohkem tuge ja seetõttu peaksite valima kõrgema sulepadja. Sulgedest täidis pakub head tuge ja leevendab kaelale ning õlgadele avalduvat survet, aidates teil lõõgastuda,» ütles IKEA sisekujundaja.

Allergikud peaksid pigem kasutama mikrokiud-, õõneskiud- ja polüesterpatju, kuna need on hüpoallergeensed ja hästi hingavad.