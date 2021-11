Ajutreening võib vähendada seljavalu

Hirm, vältiv käitumine ja uskumus, et valu tähendab mingit kehalist kahjustust, võivad süvendada kroonilise seljavalu jätkumist. Valu ümberhindamise teraapias (pain reprocessing therapy) haritakse patsiente aju rolli suhtes kroonilise valu tekkes, aidatakse neil ümber hinnata valu selliste liigutuste ajal, mille tegemist on seni välditud, ning aidatakse tegeleda emotsioonidega, mis võivad valu halvendada.

Valu ümberhindamise teraapias õpivad patsiendid, et krooniline valu on suures osas aju enda toodetud valehäire. Seda tõde pidevalt korrates on võimalik valu vähendada või elimineerida. Teraapia abil rahunevad valuga tegelevad ajupiirkonnad nii rahuoleku ajal kui ka selga sirutades. Praegu vajab meetod veel tööd, et see saaks olla universaalselt kättesaadav.