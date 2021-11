Teadur toob välja peamise teguri, miks kaal ei taha enam langeda

Nottinghami Trenti ülikooli trennifüsioloogia vanemlektor John Hough räägib väljaandes The Conversation , et kaalulangetaja peab jõudma kaloridefitsiidini. Teisisõnu peab inimene põletama rohkem kaloreid kui omastab ja seda pikemat aega järjest.

Kaloridefitsiidini saab jõuda kahel moel. Üks võimalus on muuta oma toidusedelit, nii et see sisaldaks vähem kaloreid, kui keha põletada jaksab. Teine võimalus on teha sedapalju rohkem trenni, et keha põletaks rohkem kaloreid, kui see neid toidust saab.