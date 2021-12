Professor toob välja teguri, mis suurendab argiselt trombiohtu

Ühiskond liigub pikaealisuse poole ja põhiline osa heaolust on seotud keha aktiivse kasutamisega. «Oluline on mõista, et treenimine ei ole ainult sportlastele või noortele. Meil on vaja liikumisvõimet ja seda toetavad teatud harjutused, mida saab omaette kodus teha,» ütleb Port.

Port rõhutas, et keha on elus materjal, kus iga elusrakk vajab energiat ja ressurssi. Juhul kui seda ei kasutata, need rakud kaovad. «Vanemad inimesed muutuvadki väiksemaks. Kui struktuurset materjali on vähem, siis ka funktsionaalne võimekus kahaneb. Järelikult on vaja rakkudele meelde tuletada, et neid on vaja. See eeldab mitmekesist ja regulaarset treenimist,» arutleb Port.