Kas madala kvaliteediga uni võib nooruki arengut mõjutada?

Uuringud näitavad, et uni võib mängida olulist rolli aju tervises, südame-veresoonkonna tervises, ainevahetuses, immuunsüsteemis ja mujal. Lisaks on uni oluline mälu, kriitilise mõtlemise ja üldise kognitiivse funktsiooni jaoks, kirjutab Medical News Bulletin .

Antud uuringusse kuulus 5566 last, kelle keskmine vanus oli 10 aastat. Leiud näitasid, et madala kvaliteediga und, mida iseloomustavad sagedased ärkveloleku perioodid, ebanormaalsed hingamismustrid une ajal ja lühem uneaeg, seostati kognitiivse tervise halvenemisega. See hõlmas tähelepanu vähenemist, kognitiivset paindlikkust ja füüsilisi muutusi paljudes aju osades nagu hipokampus, väikeaju ja talamus. Need kolm ajupiirkonda vastutavad mälu, õppimise, ruumi tajumise, tasakaalu ja suhtlemise eest.