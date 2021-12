Toitumisnõustajad selgitavad, milliseid toidulisandeid immuunsuse tugevdamiseks tarbida

Kõik keharakud, sealhulgas immuunrakud vajavad funktsioneerimiseks toitaineid. Immuunsüsteem töötab kogu aeg täisvõimsusel, vajades selleks toitaineid. Toitumine on kriitilise tähtsusega immuunsuse mõjutaja, toitainete puudus on tavaline immuunpuudulikkuse põhjus kogu maailmas.

Immuunrakud vajavad toimimiseks toitaineid ja selleks tuleb mitmekesiselt toituda

Alatoitumine, mis immuunsust nõrgendab, ei teki vaid väikesest kaloraažist. Levinum alatoitumise variant on vajalike toitainete puudus. Kõik vist tunnevad mõistet «tühjad kalorid» - me võime küll süüa ja kaloreid saada, aga kas see toit meile ka rakkude funktsioneerimiseks toitaineid annab?

Nimelt kehas toimub igal ajahetkel tohutult reaktsioone, mis vajavad toitaineid, sh immuunreaktsioonid: võõrrakke on vaja hävitada, selle hävitustöö tagajärgi on vaja ära koristada jne. Immuunsüsteemi funktsioneerimiseks on eriti olulised vitamiinid A, B6, E ja folaat ning mineraalained tsink, vask, raud ja seleen.

Olgu siinkohal öeldud, et immuunsüsteemile on kahjulik ka ületoitumine.

Selleks, et keha suudaks haigustekitajatele vastu seista, on vaja järgida rangelt tervisliku tasakaalustatud toitumise põhimõtteid ja tervislikku eluviisi. Väldi kontakti kõikide kehavõõraste ühenditega, sh suitsetamine, alkohol, kehale mittevajalike lisaained ja saasteained ja saa toidust toitaineid.

Immuunsüsteem vajab erinevaid vitamiine, mineraalaineid ja fütotoitaineid (taimedes leiduvad immuunsust toetavad ühendid), aga ka piisavas koguses täisväärtuslikku valku, häid rasvhappeid ja vajalikus koguses glükoosi.

Immuunrakke on pidevalt vaja uuendada, valgud ja rasvhapped on peamised raku ehitusmaterjalid. Et rakumembraanid oleksid terved, on vaja rasvhappeid ja E-vitamiini. Et reaktsioonide käigus tekkivaid vabu radikaale likvideerida, on vaja antioksüdante (nt A-, E- ja C-vitamiin, tsink, seleen ja fütotoitained). Et rakk saaks energiat, on vaja glükoosi. Ükski reaktsioon kehas ei toimu ilma vitamiinide ja mineraalaineteta.

Mida tarbida ja toidulauale panna?

Immuunrakke toodetakse infektsiooni ajal kiiresti ja palju, seepärast on vajalik piisav valkude tarbimine. Eelista taimseid valke, et loomsetega mitte liialdada, aga muna ja kala ja maitsestamata jogurt võiksid küll menüüs olla. Peale jogurti on soovitav lisada veel teisigi fermenteeritud toiduaineid nagu hapukapsas, hapendatud köögivili.

Oluline on ka õigete toidurasvade tarbimine. Rasvad kalast, seemnetest, pähklitest, oliividest, avokaadost on väga vajalikud. Need toiduained sisaldavad ka olulisi rasvlahustuvaid vitamiine nagu E- vitamiin (antioksüdant ja rakumembraanides olevate rasvhapete kaitsja). Naturaalne muna ja kalad annavad ka piisavalt A-vitamiini (antioksüdant ja kõikide limaskestade, sh hingamisteede limaskesta tugevdaja). A-vitamiini saab ka puu- ja köögiviljades leiduvast beetakaroteenist (eriti rikkalikud allikad on porgandid jt oranži värvi köögiviljad).