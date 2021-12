Naise suurim vaenlane sünnitusjärgsel perioodil on liigne kiirustamine

Et naise olukorrast täielik ülevaade saada ja seejärel asjakohast nõu anda, on Confido füsioterapeut Helle Nurmsalu välja töötanud sünnitusjärgse skriiningu teenuse.

Pärast sünnitust peab keha taastuma

Pärast sünnitust vajab naise organism vähemalt 6–8 nädalat harjumisaega. «Selle aja jooksul kohanevad nii ema kui ka beebi uue eluga ja see pole kindlasti aeg, mil tugevat trenni tegema hakata. Taastusprotsessi võiks alustada hoopis spetsiaalsest sünnitusjärgsest massaažist, mis annab kehale signaali, et aeg on pinged vabaks lasta ning puhata. Kui naine on valmis treeningutega alustama, kehtib sama põhimõte nagu maja ehitusel – alustada tuleb vundamendi tugevdamisest. See tähendab, et esmalt tuleks tegeleda kehatunnetuse parandamise ja süvalihaste treenimisega,» soovitas rasedusaegsele ja sünnitusjärgsele treeningule keskendunud Triinu Spriit.