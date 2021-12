Perearst selgitab, millise toitumise korral pole vaja multivitamiine juurde võtta

«Endiselt ei ole 100 protsenti selge, milline oleks kõigile sobiv, parim ja kõige tervislikum toitumise viis või dieet,» märgib dr Saadi. «Kuid on teada, et mõned toitumisviisid ja dieedid võivad olla teistest efektiivsemad tervisehäirete ennetamises ja isegi ravis.»

Sageli räägitakse tervislikust toitumisest, kuid arusaadavam on ehk rääkida tasakaalustatud toitumisest. Tasakaalustatud toitumisel puhul saab organism piisavalt palju toitaineid, et funktsioneerida, kuid toitu ei sööda ka üleliia palju. Teisalt on peale toitumise ikka ja alati oluline ka liikumine ja puhkamine.

Dr Saadi sõnab, et praeguste teadmiste järgi on ikkagi parim toitumisviis vana hea niinimetatud Vahemere dieet, mille aluseks on kõige rohkem köögi-, juur- ja kaunviljad, täisteratooted, seemned, pähklid ja oliivôli ja vähemal määral puuviljad. Need moodustavad toidulauast poole. Umbes kolmandiku ulatuses on soovitav süüa kala ja mereande, kana, muna, hapupiimatooteid. Vähemal määral on toidulauale vajalik lisada liha ja süsivesikute-, sealhulgas suhkrurikast toitu.

Süüa siis, kui on nälg

Pahatihti lähevad need soovitused aga söögilauda istudes meelest. «Kaasaegse inimese igapäevase toidupüramiidi alus on aga tavaliselt töödeldud, rafineeritud suhkru- ja transrasvade rikas kiudainevaene toit,» nendib Qvalitase perearst.

Teisalt ei pea tasakaalustatud toitumine tähendama eri inimeste või eri eluetappide ajal tingimata üht ja sama. Juhul, kui soovitakse langetada kehakaalu, võib tasakaalustatud dieet olla süsivesikutevaene. See tähendab, et vähendatakse näiteks riisi, kartulite, teravilja- ja nisutoodete, puuviljade tarbimist.

Lisaks sellele eeldab tasakaalustatud toitumine söömist ainult siis, kui tõepoolest on tunda nälga – soovituslikult keskmiselt 2–3 korda päevas ilma vahepaladeta. «Kui väga tahaks vahepeal süüa, siis sobivad vahepalaks pähklid, aga ei sobi rosinad ega muud kuivatatud või suhkrustatud puuviljad või marjad, kommid, küpsised oma kõrge suhkrusisalduse tõttu. Need tõstavad järsult insuliini taset veres ja soodustavad nii ülekaalu teket,» sõnab dr Saadi.

Kui järgida tasakaalustatud toitumise põhimõtteid, on üldiselt piisav vitamiinide kogus organismis tagatud. Tõsi küll, teatud puhkudel – näiteks aneemia või krooniliste seedehäirete puhul – võib lisaks olla vaja vitamiine ja mineraalaineid toidulisanditest. Muul juhul multivitamiine ei soovitata võtta, rõhutab dr Saadi.

Taimetoitlased, eriti veganid, peavad pidama silmas, et mõistlik oleks toidule lisaks võtta B12- ja D-vitamiini, aga ka seleeni, kaltsiumi, tsinki, joodi, rauda ja oomega-3 rasvhapet. Dr Saadi osutab, et viimaste uuringute tulemuste järgi on loomse päritoluga oomega-3 (nt merekalast) aktiivsem kui taimsest õlist või seemnetest saadud oomega-3.

Kuum teema: probiootikumid