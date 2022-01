Kasuta paastu ja trenni koos! Kaal langeb nii kiiremini

Paastumine kogub üha enam populaarsust kaalu langetamise vahendina. Paastu sidumine treeninguga võib parandada tervisetulemusi. Paljud inimesed pöörduvad paastumise poole, et kaalust alla võtta ja parandada ainevahetust, olgu selleks siis ajaliselt piiratud söömisrežiim, perioodiline paastumine või “mungapaast”. Brigham Youngi ülikooli uuringus, mis avaldati ajakirjas Medicine & Science in Sports & Exercise, leitakse, et intensiivne treenimine paastu alguses võib aidata maksimeerida ajutisest toidust loobumisest tulenevat kasu tervisele.