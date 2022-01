See tegevus parandab astmahaigete elukvaliteeti

Tulemused näitasid, et sekkumised toimisid, kuid astmahaigetel esines raskusi nende sooritamisega. Raskusi valmistas trenni liikumine või ei sobinud inimestele, kellel olid täiendavad tervisehäired. Meeskonna hinnangul võivad videokohtumised, nutikellad ja mobiilirakendused neid takistusi leevendada. Teadlased uurisid 25 erinevat uuringut, milles osales 1849 astmahaiget.

«Füüsiline aktiivsus on astmahaigete puhul väga oluline. 150 minutit mõõdukat aktiivsust omab palju eeliseid, sealhulgas paraneb kopsufunktsioon,» sõnas UEA Norwichi meditsiinikooli professor Andrew Wilson.

Varasemad uuringud on näidanud, et astmahaiged on vähe aktiivsemad ja istuva elustiiliga.