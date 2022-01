Kas kõndimistempo võib mõjutada südamepuudulikkuse tekke riski?

Uuringu autor Charles B. Eaton Browni ülikoolist ütleb: „Arvestades, et sageli on regulaarse kehalise aktiivsuse takistuseks ajapuudus, võib kiirem kõnd lühema aja jooksul anda tervisele sarnaseid eeliseid kui soovitatud 150 minutit nädalas mõõdukat füüsilist aktiivsust.“

Samas tasub alustada ikka jõukohase tempoga ning rahulikult ja aegamööda tempot tõstes. Kõige lihtsam on jälgida tempot nii, et tunned pulsilöökide sagenemist, aga suudad kõnnikaaslasega veel juttu rääkida. Tuleb ka meeles pidada, et palavikuga või viirushaigusest taastumisel ja isegi vahetult vaktsineerimisele järgneval päeval trenni ei tehta - see võib südant kahjustada. Hetkel tasub mõelda ka libedusele ...