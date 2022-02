Avokaadod muudavad naiste kõhurasvade jaotumist

105 ülekaalulist ja rasvunud täiskasvanut osalesid uuringus, kus neile pakuti 12 nädala jooksul ühte söögikorda päevas. Naistel, kes tarbisid avokaadot oma igapäevase toidukorra osana, vähenes siseelundeid ümbritseva rasva hulk. Illinoisi kinesioloogia ja kogukonnatervise professor Naiman Khani ütles: “Eesmärk ei olnud kaalulangus, vaid olime huvitatud infost, kuidas avokaado söömine mõjutab inimese keharasva talletamist. Rasva asukoht kehas mängib tervises olulist rolli. Kõhupiirkonnas on kahte tüüpi rasva: rasv, mis koguneb otse naha alla, mida nimetatakse nahaaluseks rasvkoeks ja rasv, mis koguneb sügavamale kõhtu ja ümbritseb siseorganeid ning on tuntud kui vistseraalne rasv. Inimestel, kellel on suurem osa rasvast ladestunud vistseraalse rasvana, on suurem risk haigestuda diabeeti. Seega olime huvitatud sellest, kas avokaado tarbimisega muutub nahaaluse ja vistseraalse rasva suhe.”