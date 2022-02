Coregasm – mis see veel on?

Miks sportimisel, joogas või lihtsalt kõhulihaste harjutusi tehes nii juhtub, pole siiani kuigi selge. Küll aga võiks teadmist, et nii on ka võimalik ja et see on suhteliselt tavaline nähtus, kasutada seksuaalelu parandamisel. Üllatav on pigem see, et asjast pole siiani kuigi palju kirjutatud. Samas tuleb välja, et kuulus seksuaalsuse uurija Alfred Kinsey kirjutas treeninguaegsetest orgasmidest esmakordselt juba 1953. aastal ehk enam kui pool sajandit tagasi – sest 5% tema uuritud naistest väitis, et nad kogevad orgasme ka treeningu ajal. Kaasajal hakati teemast rohkem rääkima aga pärast 2012. aastal ajakirjas Sexual and Relationship Therapy ilmunud Indiana ülikooli professori Debby Herbenick artiklit.