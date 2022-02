Miks inimesed magades valjult hingavad?

Hingamisel tekkiv heli, olgu see siis ärkvel või magades, on põhjustatud hingamistorus liikuvast õhu vibratsioonist, ütles Minnesota Mayo kliiniku pulmonoloog ja unemeditsiini spetsialist dr Timothy Morgenthaler. See, kui valjult inimene hingab, sõltub sellest, kui kitsas on hingamistoru ja kui kiirelt õhk selle kaudu liigub. «Võite seda võtta kui muusikariista,» ütles doktor.