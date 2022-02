Kas tööpäev teeb selja valusaks? Selle vastu aitab nihelemine!

Mõnel inimesel pole selg kunagi valutanud, aga talle öeldakse: «Su selg on nii nõgus, et pole ime, kui sa kümne aasta pärast valudes vaevled.» Ja ennäe: kümne aasta pärast hakkabki selg valutama. Kas see oleks aga ka siis nii läinud, kui keegi poleks öelnud, et rüht võib hakata valu põhjustama? On, kuidas on, aga mõte, et nii-öelda vale rüht põhjustab valusid, mõjutab meid kogu elu iga päev väga palju.