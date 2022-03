Traditsioonilised Mehhiko toidud on tervislikud. FOTO: Shutterstock

Selleks, et toituda tervislikult, tuleb süüa mitmekülgset toitu ning pakkuda organismile vaheldust ning seda on hea teha teiste maade toite katsetades. Healthline tegid kindlaks, milliste maade toidud on kõige tervislikumad.