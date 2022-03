Koroona vastu näitab tõhusust üllatav aine

Üldiselt peetakse melatoniin pikaajalist kasutamist ohutuks, kuid mõningatel inimestel võib melatoniin põhjustada kõrvaltoimeid, sealhulgas peavalu, unisust, pearinglust ja iiveldust. Melatoniini ei soovitata rasedatele, imetavatele emadele ega rasedust planeerivatele naistele. Melatoniin võib võimendada või nõrgeatada mõningate ravimite toimet, mistõttu kui võtate ravimeid, on vaja enne melatoniini kasutamist konsulteerida perearstiga.

Melatoniin ja koroona

Lisaks sellele, et melatoniin alandab vererõhku, on see ka tugev antioksüdant (vabade radikaalide püüdja) ja põletikuvastane aine. Kuna koroonaviirus võib põhjustada põletikulisi protsesse ja oksüdatiivset stressi, siis on uuritud kas melatoniin aitab ennetada koroonasse nakatumist ja selle ravi.

USA-a asuva Clevelandi kliiniku teadlased on keskendunud melatoniini mõju uurimisele koroonale. Vastavalt Clevelandi kliiniku uuringule võib melatoniin aidata ennetada koroonat või aidata ravida seda oma antioksüdantse ja põletikuvastase toime tõttu. Teadlased leidsid, et melatoniin vähendas uuringus osalejate tõenäosust haigestuda koroonasse 28 protsenti. Mustanahaliste osalejate seas vähenes nakatumise tõenäosus isegi 52 protsenti.

Dr Cheng, Clevelandi juhtiv teadlane, ütleb, et inimesed ei peaks hakkama melatoniini võtma ilma eelnevalt oma perearstiga konsulteerimata, kuna melatoniini ja koroona seost peab uurima suuremahuliste vaatlusuuringute ja randomiseeritud uuringutega.

Ka paljude teiste maade teadlased on uurinud melatoniini mõju koroonale. Kuna kontrolli alt väljunud põletik on üks raske koroona tunnuseid, kasutasid teadlased pandeemia varajases staadiumis melatoniini kui potentsiaalset ravimit. Iraagis läbi viidud kliiniline uuring, milles osales 150 hospitaliseeritud patsienti, näitas, et neil, kes võtsid igal õhtul enne magamaminekut 10 mg melatoniini, oli väiksem verehüüvete, sepsise ja surma risk. Ainult üks melatoniini võtnud patsient suri, võrreldes 13 surmaga kontrollrühmas.

Hispaanias läbi viidud retrospektiivne uuring näitas, et haiglaravil viibivatel patsientidel, kes said pandeemia alguses melatoniini, oli surmarisk peaaegu 40 protsenti väiksem. Kanada Toronto ülikooli teadlaste meeskond on leidnud, et melatoniin võib olla abiaine koroonavaktsiinide tõhususe suurendamisel.