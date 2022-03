Miks vajavad naised rohkem und kui mehed?

Puudub konkreetne ja ühtne teadmine selle kohta, kui palju rohkem unetunde naised meestega võrreldes vajavad. Fakt on see, et iga täiskasvanud inimene vajab ööpäevas 7-10 tundi und.

Mitmed uuringud, mis on võrrelnud naiste ja meeste uneharjumusi ning une kulgu, on leidnud, et erinevused taanduvad peamiselt käitumuslikele ja bioloogilistele muutujatele, mis erinevatel eluetappidel muutuvad. Mis puudutab sooliseid erinevuseid, siis uuringud on näidanud, et naised vajavad 11-13 minutit rohkem und kui mehed.

2014. aasta uneuuring näitas, et naistel on unetuse tekkimise risk 40 protsenti kõrgem kui meestel, mistõttu vajavad naised ka rohkem und. Samuti on naistel suurem risk rahutute jalgade sündroomi ja uneapnoe tekkeks. Mõlemad sündroomid häirivad nii elu- kui ka unekvaliteeti.

Menstruatsiooniga seotud hormoonide kõikumised võivad raskendada uinumist ja häirida und. Sama kehtib ka raseduse kohta, eriti kui hormoonide taseme muutused trimestrite jooksul muutuvad. Raseduse ajal tunnevad naised kõige rohkem väsimust, uimasust, sagedase urineerimise vajadust ja hingamisprobleeme. Kõik eelmainitu häirib kvaliteetset ööund. Hormoonide kõikumine perimenopausi ja menopausi ajal võib põhjustada kuumahoogusid ja öist higistamist.

Uneapnoe tekkerisk suureneb pärast menupausi.

Unevajadus muutub elu jooksul. Üldiste soovituste järgi peaks inimesed magama

sünnist kuni kolme kuuni vähemalt 14-17 tundi;

4-11 kuused imikud 12-16 tundi;

ühe- ja kaheaastased 11-14 tundi;

kolme- kuni viieaastased 10-13 tundi;

6-12-aastased 9-12 tundi;

13-18-aastased 8-10 tundi;

18-64-aastased 7-10 tundi;

65-aastased ja vanemad 7-8 tundi.