PÕHJALIK ÜLEVAADE ⟩ Miks tekib alaseljavalu, millised on ohtlikud sümptomid ja milline on tõhus ravi

Seljavalule leiab abi, aga ise tuleb end ka kõvasti aidata. Siinkohal tuleb seljavalutajale soovitada riskifaktorite kontrolli alla saamist, nagu kehakaalu normaliseerimine, suitsetamisest loobumine ja igapäevane füüsiline aktiivsus. Liikumine, sealhulgas ka tavaline aeroobne tegevus, nagu kõnd, vesivõimlemine, ujumine vm vees liikumine, jalgratas, on alaseljavalu ravis olulisel kohal. Need vähendavad valu lisaks harjutustele. Kui inimene ise liigub ja on aktiivne, hakkab valu iga päevaga vähenema. Ka siin kehtib soovitus liikuda mõõduka koormusega minimaalselt 150 minutit nädalas.

Milline on erialaspetsialistide roll alaseljavalu ravis?

Leidub neid alaseljavaluga inimesi, kes on väga valule keskendunud, kas sellest kohkunud või ei aktsepteeri seda. Nad pigem soovivad uuringuid ja erinevaid eriarste külastada, saadud soovitustest aga asi kaugemale ei jõuagi. Muuta tuleb mõtteviisi ja leida patsiendiga koos tõeliselt töötavad lahendused, vot see on kindlasti väljakutse. Siin on vaja kannatlikkust ja sageli ka mitme eksperdi abi, kus perearstist, füsioterapeudist ja taastusarstist võib väheks jääda. Siin tuleb appi psühholoog, kes aitab valuga vaimsel tasandil toime tulla. Räägin seda sellepärast, et keha reageerib meie meelevaevadele, need on sageli keerulised ja me ise oska neid tihti näha, aga keha ja meel on üks tervik. Neid mõlemaid võiks hoida.