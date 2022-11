PÕHJALIK ÜLEVAADE ⟩ Miks tekib alaseljavalu, millised on ohtlikud sümptomid ning tõhus ravi

Millised on sagedasemad alaseljavalu põhjused?

Mittespetsiifilise alaseljavalu juhises me räägime valust, millel tihtipeale ühte kindlat põhjust polegi. Valu tekitajaks võivad olla erinevad keha koed alates lihastest, lülivaheketastest, lõpetades lülide vaheliste liigeste või sidemetega selja piirkonnas. Valu võib tekkida nii nende kudede talitluses (näiteks lihas on tugevalt pinges) kui ehituses (näiteks lülivaheketas on välja sopistunud). Ehk teisisõnu, ühe mittespetsiifilise alaseljavalu mõiste alla koonduvad mitme erineva põhjusega vaevused, mille hindamine ja ravikäsitlus on sarnased. Alaseljavalu all me mõistame valu alaseljas ja see võib kiirguda ka jalgadesse. Valu võib olla lühiajaline või muutuda krooniliseks. Ravijuhisele vastavalt liigitatakse valu ägedaks, kui see kestab kuni kuus nädalat, edasi alaägedaks ning krooniliseks nimetame valu, kui see on kestnud üle kolme kuu.