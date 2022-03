Unearst selgitab, keda ohustab kõige aladiagnoositum unehäire

Sõõru sõnul on kõige levinum ja aladiagnoositum uneaegne hingamishäire. See on salakaval sündroom ehk kogum mitme haigustunnuse koosesinemisest. Uneapnoe avaldub öise norskamise või hingamispausidena. Need ilmingud muudavad une katkendlikuks ning vähendavad vere hapnikusisaldust, mida magaja ei pruugi ise öösel tajuda. Esimesed tunnused võivad olla päevane väsimus, unisus, mälu- ja meeleoluprobleemid.