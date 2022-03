Füsioterapeut teeb selgeks, kuidas muuta pidev istumine tervisele ohutuks

Istuv elustiil on maailmas väga levinud probleem. Näiteks Lõuna-Koreas istutakse päevas üle kaheksa tunni ja USAs keskmiselt seitse tundi ja 50 minutit. Istuval elustiilil on inimkehale palju negatiivseid mõjusid. Nende hulgas on erinevad südame-veresoonkonna haigused, näiteks kõrgvererõhutõbi, metaboolsed haigused nagu diabeet, erinevad skeleti-lihassüsteemi haigused, näiteks osteoporoos, aga ka depressioon.