Regulaarsed venitusharjutused võivad olla hüpertensiooni vastu võitlemisel isegi tõhusamad kui kiirem käimine. Arstid soovitavad vererõhu alandamiseks tavaliselt aeroobset treeningut, kuid on ka teada, et venitusharjutused võivad vererõhku langetada, vähendades arterite jäikust ja parandades verevoolu.

Teadlased leidsid, et kui teha viiel päeval nädalas iga päev 30 minutit venitusharjutusi, siis on see vererõhu alandamiseks isegi tõhusam kui 30 minutit kiiremat käimist viiel päeval nädalas. Teadlased rõhutavad siiski, et inimesed peaksid tegema nii venitusharjutusi kui ka aeroobseid treeninguid (näiteks hoogsamalt käima), kuna sellest on tervisele palju kasu.