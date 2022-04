Üle-eestiline jooksunädal kutsub tasuta treeningutele

Eesti Terviseradade juhataja Alo Lõokese sõnul on terviseradadel jooksmine vaieldamatult üks soodsamaid viise treeninguks ja enda tervise eest hoolitsemiseks.

«Terviseradadel liikumiseks ei küsi keegi piletit ega kuutasu, vajalik on vaid sobilik riietus ja jalatsid, kuid eks selle võrra suurem roll on enda motivatsioonil. Jooksunädalal toimuvatel tasuta treeningutel, kuhu on oodatud liikumishuvilised igas vanuses, anname nõu, kuidas jooksutrennidega alustada, milliseid harjutusi trenni eel ja järel teha ning kuidas ka oma entusiasmi kuni sügiseni kõrgel hoida,» lisab ta.