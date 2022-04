Teadlased avaldavad, kuidas panna keha uusi veresooni kasvatama

Angiogenees on võime moodustada uusi veresooni. Diabeet mitte ainult ei kahjusta olemasolevaid veresooni, vaid takistab ka loomupärast võimet uusi veresooni kasvada, väidavad Georgia meditsiinikolledži vaskulaarbioloogia keskuse eksperdid.

Nüüd on teadlastel esimesed tõendid selle kohta, et diabeediga silmitsi seistes võimaldab isegi üks 45-minutiline mõõduka intensiivsusega treeningseanss angiogeneesi aktiveerida.

Nimelt aitab kehaline aktiivsus transportide endoteelirakkudesse, mis on vajalikud uute veresoonte kasvuks, rohkem valku ATP7A. See lükkab angiogeneesi käima, teatavad teadurid ajakirjas The FASEB Journal.